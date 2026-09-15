M. Méndez

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Las obras del nuevo saneamiento de Vilagarcía toman el río O Con

Las obras que ejecuta la Xunta para renovar el saneamiento de Vilagarcía entran en una nueva fase. Hoy se procede a la colocación de las tablestacas que permitirán abrir una zanja en el lecho fluvial para reducir el caudal para facilitar los trabajos. La idea es conectar el tanque de tormentas construido a la altura de la plaza de abastos con la red de alcantarillado. Más información