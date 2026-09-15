Iñaki Abella

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Unos 8.000 arousanos están expuestos a exceso de ruido por tráfico

En Galicia hay 288 tramos de carreteras autonómicas con exceso de ruido, y el 20 por ciento están en O Salnés. La carretera PO-531 (Vilagarcía-Pontevedra) es la que presenta más zonas con contaminación acústica en O Salnés. La Autovía do Salnés y la carretera PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía) también presentan niveles elevados de contaminación acústica. Más información