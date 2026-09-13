Iñaki Abella

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Una tonelada de sardinas para despedir el Revenidas

El festival Revenidas vive hoy en Vilaxoán su última jornada. La organización preparó para la ocasión alrededor de una tonelada de sardinas asadas. Todo ello sin olvidar los conciertos con los que poner el broche final a una edición que ha reunido en sus cuatro jornadas a cerca de cuarenta formaciones gallegas, nacionales e internacionales. Por los escenarios instalados en el recinto portuario de Vilaxoán pasaron propuestas tan diversas como Narco, De Ninghures, El Drogas, Dakidarría, Bob Vylan, The Rapants, Evaristo, Fillas de Cassandra, Suñe, Rebelióm do Inframundo, La Gossa Sorda, Luixdexia, Mondra y 9Louro, entre muchas otras.