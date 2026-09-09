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Así se vivió el izado del albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar de Arousa
Esta mañana, Arousa ha sido escenario de una singular experiencia gastronómica que ha unido vino, mar y producto gallego. El enólogo Raúl Pérez ha recuperado de las profundidades de la ría botellas del albariño «Sketch» que llevaba 15 años en crianza sumergida, a unos 20 metros bajo el nivel del mar. Más información
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