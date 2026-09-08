M. Méndez

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Pichi, el ciclista solidario de O Grove, se dispone a realizar 6.000 kilómetros para visibilizar la diabetes

Un año después de «Pedaladas contra el alzhéimer» empieza a rodar «Kilómetros que sanan». Es el nuevo reto solidario de Juan Prieto Cacabelos «Pichi», el ciclista de O Grove que recorre el mundo para recaudar fondos y destinarlos a diferentes organizaciones no gubernamentales.

En esta ocasión el dinero es para la Asociación de Nenos e Xente Nova con Diabete de Galicia (Anedia), y la intención de Pichi es darle visibilidad y apoyo atravesando diez países en un trayecto de 6.000 kilómetros que, como es habitual, aprovechará para ir mostrando su avance y los encantos paisajísticos, turísticos y culturales que se vaya encontrando.