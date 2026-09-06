Iñaki Abella

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Santos y Mengual se llevan el triunfo en la Carreirón 10k de A Illa

La Carreirón 10k, organizada por la Fundación Deportiva Municipal de A Illa, volvió a mostrar su éxito, tanto por su número de participantes como por su lado solidario, con una estrecha colaboración con la Fundación Andrea.

El título de este año no fue muy lejos de A Illa, ya que el vencedor fue el vilanovés Mario Santos, que completó la prueba con un tiempo de 35:11, treinta segundos menos que el segundo clasificado, el meañés Andrés Sueiro , mientras el cambadés Maxi Oubiña completaba el podio de la carrera. El primer isleño en cruzar la línea de llegada, situada en la calle Valle-Inclán, fue Gonzalo Fernández, que completó el recorrido con un tiempo de 36:44. Más información