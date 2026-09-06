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El rock, el punk y el hardcore del Ameixa Rock de Carril toman las calles en los últimos coletazos del verano arousano

El rock, el punk y el hardcore del Ameixa Rock de Carril toman las calles en los últimos coletazos del verano arousano

Iñaki Abella

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El rock, el punk y el hardcore del Ameixa Rock de Carril toman las calles en los últimos coletazos del verano arousano

Iñaki Abella

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En Carril tampoco faltó percusión, pero a las órdenes del rock, el punk y el hardcore de formaciones como el dúo Bala, que encabezó el cartel de esta edición. Festicultores, Storrentos, The Eskarallas y Boogies, los ganadores de su certamen de talentos, se subieron al escenario de la cita que incluyó otros atractivos como viajes a Cortegada y que se despide hoy con una sesión vermú y la última visita a la isla. Más información

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