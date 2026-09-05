Manuel Méndez

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La vendimia afronta un fin de semana frenético y encara su recta final en la DO Rías Baixas

La vendimia en la Denominación de Origen Rías Baixas puede alcanzar este fin de semana, que está siendo frenético en los viñedos y bodegas, los 35 o 40 millones de kilos de uva. Se mantienen las previsiones iniciales del Consello Regulador que preside Isidoro Serantes, por lo que podrán alcanzarse, cuando todo acabe, alrededor de 50 millones de kilogramos, en su inmensa mayoría de la variedad albariño.