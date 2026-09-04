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El Náutico O Muíño de Ribadumia recibe a sus medallistas

El Náutico O Muíño de Ribadumia recibe a sus medallistas

Iñaki Abella

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El Náutico O Muíño de Ribadumia recibe a sus medallistas

Iñaki Abella

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Manuel Fontán, Adrián Sieiro, Carlos Picón y la juvenil Silvia Gago, fueron recibidos por las bases de la entidad y por representantes de Concello en la sede del Náutilco en Cabanelas.

El listado de medallas conseguidas:

Manuel Fontan Señorans:

  • Subcampeón Europa C2 500 metros
  • Subcampeón III World Cup Montreal C2 500 metros
  • Bronce C4 500 metros Campeonato do Mundo - Poznan (Polonia)

Adrián Sieiro Barreiro

  • Campeón II World Cup Branderburg C2 500 metros
  • 4 posto C2 500 metros Campeonato do Mundo - Poznan (Polonia)

Silvia Gago García

  • Bronce Campeonato Mundo Junior C4 500 metros
  • Bronce Campeonato Europa junior C2 500 metros

Carlos Guitier Picon Voces

  • Bronce Campeonato Mundo Universitario C4 500 metros Szeged (Hungría).

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