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El Náutico O Muíño de Ribadumia recibe a sus medallistas
Manuel Fontán, Adrián Sieiro, Carlos Picón y la juvenil Silvia Gago, fueron recibidos por las bases de la entidad y por representantes de Concello en la sede del Náutilco en Cabanelas.
El listado de medallas conseguidas:
Manuel Fontan Señorans:
- Subcampeón Europa C2 500 metros
- Subcampeón III World Cup Montreal C2 500 metros
- Bronce C4 500 metros Campeonato do Mundo - Poznan (Polonia)
Adrián Sieiro Barreiro
- Campeón II World Cup Branderburg C2 500 metros
- 4 posto C2 500 metros Campeonato do Mundo - Poznan (Polonia)
Silvia Gago García
- Bronce Campeonato Mundo Junior C4 500 metros
- Bronce Campeonato Europa junior C2 500 metros
Carlos Guitier Picon Voces
- Bronce Campeonato Mundo Universitario C4 500 metros Szeged (Hungría).