Iñaki Abella

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El Festival Revenidas se presenta con un concierto de The Rapants

El Festival Revenidas se presentó este mediodía en Vilaxoán dando muestra de la potente programación que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en la localidad marinera de Vilagarcía. Partiendo de una propuesta musical que reúne a casi cuarenta grupos gallegos, nacionales e internacionales, el certamen volverá a contar con una amplia oferta complementaria, compuesta por los "Concertos a Bordo", la "Sardiñada Popular", la "III Xuntanza Mariñeira" y el "Circo Solidario", y a la que este año se suma el proyecto de divulgación científica del CERN en colaboración con la USC "Ondas e Partículas" (Ondas y Partículas).

Entre la larga lista de conciertos que se irán sucediendo en los distintos escenarios en el recinto portuario de Vilaxoán durante estas cuatro jornadas se encuentran los que ofrecerán grupos como Narco, De Ninghures, El Drogas, Dakidarría, Bob Vylan, The Rapants, Evaristo, Fillas de Cassandra, Suñe, Rebelióm do Inframundo, La Gossa Sorda, Luixdexia, Mondra o 9Louro, entre otros. Más información