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Una pata sorprende con once crías en O Con y una oca vela por su seguridad

Una pata sorprende con once crías en O Con y una oca vela por su seguridad

Manuel Méndez

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Una pata sorprende con once crías en O Con y una oca vela por su seguridad

Manuel Méndez

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El contaminado río O Con, que atraviesa el centro de la ciudad de Vilagarcía, vuelve a ser noticia, esta vez por el nacimiento de más patos.

Lo llamativo es que se repite lo sucedido en agosto de hace dos años, y de nuevo una oca ejerce de madre adoptiva o padre protector, defendiendo en todo momento tanto a la madre pata como a sus once crías recién eclosionadas, seis de ellas de amarillas (serán blancas cuando crezcan) y las demás negras con alguna pinta blanca, como la madre.

La gran oca trata de evitar que las gaviotas y las ratas se coman a los pequeños y vulnerables parrulos, aunque lo tendrá difícil, ya que la mayoría suelen morir pocos días o semanas después de nacer. Más información

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