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Los campamentos juveniles «Modo verán activo» de la Xunta llegan a su fin

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Iñaki Abella

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Los campamentos juveniles «Modo verán activo» de la Xunta llegan a su fin

Iñaki Abella

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, eligieron el recinto de As Sinas (Vilanova de Arousa) para clausurar la temporada de campamentos juveniles «Modo verán activo», que este año «batió récord con 12.000 plazas». Campos incluso se atrevió a echar una pachanga de baloncesto con los jóvenes participantes. Más información

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