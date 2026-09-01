Manuel Méndez

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Las lonjas gallegas confirman el declive del pulpo, a 18 euros el kilo en las plazas de abastos

Mientras en Reino Unido lo consideran una plaga, el pulpo confirma su declive en Galicia, con apenas 380 toneladas subastadas en lo que va de campaña, frente a las 426 del mismo periodo de 2025, que fue uno de los peores años de la historia para el sector. Prácticamente desparecido de las lonjas gallegas, ya sea porque se desplazó hacia aguas inglesas o porque los furtivos lo están aniquilando las gallegas, tampoco resulta fácil encontrarlo en las plazas de abastos, donde el poco que hay se vende a unos 18 euros el kilo.