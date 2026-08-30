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Vendimia 2026: viñedos a tope con el arreón definitivo tras las lluvias

Vendimia 2026: viñedos a tope con el arreón definitivo tras las lluvias

Manuel Méndez

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Vendimia 2026: viñedos a tope con el arreón definitivo tras las lluvias

Manuel Méndez

Val do Salnés
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La vendimia 2026 en la Denominación de Origen Rías Baixas se relanza tras las lluvias. Nunca se detuvo del todo, y prueba de ello es que en dos semanas se recogieron 10 millones de kilos. Pero ahora es el momento del arreón definitivo, y ya no se detendrá. Los viñedos, en los que se aprecia uva sana y abundancia de velutina, están hoy a tope de gente. Más información

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