Manuel Méndez

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Los bateeiros gallegos, a medio gas y a la espera de que Italia venga al rescate

El sector mejillonero se dispone a afrontar un mes de transición. Tras las buenas ventas de julio, tanto para el mercado de fresco (depuradoras) como para el de industria (cocederos y conserveras), en la actualidad tanto este último como el de Francia están casi paralizados, así que toca a esperar a que los clientes de Italia y las empresas gallegas vuelvan a «tirar del carro», y eso no ocurrirá hasta finales de septiembre o, quizás, principios de octubre. Hasta entonces se seguirán descargando sacos y barcadas, pero a medio gas, aunque los domingos el ritmo se intensifique en puertos como el de Vilanova de Arousa. Más información