Manuel Méndez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Este es el pregón de Antía Piñeiro en la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, en Valga

Antía Piñeiro, que además de ser una de las grandes artífices del éxito alcanzado por el modelo educativo del Colegio Rural Agrupado (CRA) es profesora en una de sus seis escuelas, la de Vilarello, y candidata a mejor maestra de España en los Premios Educa de Abanca, fue la elegida como pregonera de la 36 Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, en el Concello de Valga.

Muy a su pesar, no pudo estar presente en la lectura del pregón, dado que se encuentra en avanzado estado de gestación y, por prescripción médica, debe guardar reposo.

En cualquier caso, los presentes en el Parque Irmáns Dios Mosquera, donde se celebra la fiesta, pudieron visionar un vídeo en el que esta profesora, y muy pronto madre de una futura alumna de la escuela de Vilarello, destacó que «si algo define a un pueblo es aquello que es capaz de conservar, de compartir y de transmitir». Y Valga sabe mucho de eso, como bien demuestra la exaltación de la caña y de una anguila «que inevitablemente nos lleva a ese río Ulla que atraviesa y da forma a esta tierra», indicó la pregonera.