Manuel Méndez

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El río O Con (Vilagarcía) vuelve a contaminar la ría de Arousa

Esta mañana se registra el enésimo vertido a la ría de Arousa a través del cauce fluvial de O Con, de apenas 15 kilómetros y mayoritariamente urbano, ya que atraviesa la ciudad de Vilagarcía. Las aguas desprenden un hedor considerable y vuelven a arrastrar algún tipo de sustancia o producto que las tiñe de un tono blanquecino, para indignación de los numerosos ciudadanos que presencian la escena y sostienen que “esto no se puede consentir”.