Manuel Méndez

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Vecinos y turistas llenan los puertos gallegos con sus cañas

Vecinos y turistas disparan la pesca recreativa en los puertos gallegos. Este verano se aprecia más pesca recreativa que nunca en los muelles. Algunos lo hacen por afición, pero otros hablan ya de necesidad, aunque también hay quien actúa de forma furtiva para vender las capturas. Para pescar hace falta una licencia personal, válida durante un año. Además, las especies protegidas o en veda deben volver al mar.