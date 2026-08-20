Imagen: Noe Parga / Edición: Eli Regueira

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Protesta por la chatarra en Cea

La concentración contra el punto de chatarra de Aldea de Arriba, en Cea, vivió momentos de tensión cuando los más de veinte vecinos reunidos en la calle Sargento Solla se encontraron con la llegada de varias personas que gestionan el punto. El cruce de reproches fue en aumento y los recién llegados trataron incluso de impedir el trabajo de la prensa allí presente con una actitud amenazante. Más información