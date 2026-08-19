G. C.

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Rescatan a dos personas en A Illa tras caerse el agua mientras parcticaban un deporte náutico

Agentes de la Guardia Civil rescataron en la tarde de este martes a dos personas que se habían caído al agua mientras practicaban una actividad náutica en las inmediaciones de A Illa de Arousa. Los hechos ocurrieron sobre las 17.55 horas, cuando la patrullera «Corvo Marino» se encontraba en labores de vigilancia en la ría de Arousa y vieron como desde una planeadora que se encontraba a la deriva se les hacían señas pidiendo auxilio por parte de tres tripulantes. Más información