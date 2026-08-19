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Mikel Erentxun, la enésima sorpresa del Náutico de San Vicente este 2026

Mikel Erentxun, la enésima sorpresa del Náutico de San Vicente este 2026

Rafa Vázquez

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Mikel Erentxun, la enésima sorpresa del Náutico de San Vicente este 2026

Rafa Vázquez

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Cada entrada al Náutico de San Vivente de O Grove es un cheque en blanco para canjear por buena música. Cada actuación es única y, sobre todo, inesperada. El último artista en subirse a este mítico escenario del verano gallego ha sido Mikel Erentxun, exvocalista de Duncan Dhu, que repasó lo mejor de su repertorio ante un público entregado que horas antes no sabía a quién iba a escuchar. Más información

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