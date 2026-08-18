Manuel Méndez

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La basura de la Festa da Auga de Vilagarcía convierte la ría en un vertedero

Dos días después de las celebraciones de la Festa da Auga y de los botellones y sesiones discoteca desarrollados durante la madrugada previa, la fachada litoral de Vilagarcía acumula ingentes cantidades de basura, mucha ya hundida en el lecho marino y otra flotando entre aguas, avanzando hacia el interior de la ría de Arousa. Los vecinos que pasean por el entorno no dan crédito ante la dantesca imagen y exigen una respuesta inmediata, así como una mejor planificación para el año que viene, reclamando incluso la colocación de barreras anticontaminación. Botellas de plástico y de cristal, tanto enteras como rotas, bolsas, latas y todo tipo de desperdicios convierten la ría en un vertedero.