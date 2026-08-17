Diego Doval

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Juan Jesús Reguera Lores, "Susiño", lleva una década cuidando la capilla de San Roque en Vilagarcía

Apenas 24 horas después de la multitudinaria procesión que dio paso a la Festa da Auga, Suso limpia la pequeña capilla con una devoción única.

Desde los velones que dejan los fieles, las monedas que arrojan al interior de la capilla o la limpieza escrupulosa del retablo son algunas de las tareas que desarrolla en una iglesia que abre todos los días del año.