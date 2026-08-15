Manuel Méndez

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Preocupación por las motos acuáticas en la ría de Arousa

Las motos acuáticas siguen generando indignación y preocupación a partes iguales en la ría de Arousa, donde algunos pilotos realizan temerarias maniobras que ponen en peligro sus vidas, la de sus acompañantes e incluso a los bañistas y a los tripulantes de otras embarcaciones. Es por ello que, un verano más, arrecian las críticas de los usuarios de las playas que ven cómo, desatendiendo todas las recomendaciones y prohibiciones algunas motos se acercan en exceso a las playas, invaden zonas acotadas para el baño y navegan a grandes velocidades muy cerca de otras naves, de la costa e incluso dentro de zonas portuarias. Más información