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Incendio en el campo de golf de A Toxa
Pasadas las siete de la tarde se declaró un incendio forestal en el terreno de juego del Real Club de Golf La Toja, en la isla grovense de A Toxa. A estas horas los equipos de emergencias se emplean a fondo para tratar de contener las llamas y evitar que, con ayuda del intenso viento que sopla esta tarde, puedan extenderse al Monte Central de la isla, ya que de ser así podría tener consecuencias devastadoras. Más información
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