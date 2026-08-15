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Incendio en el campo de golf de A Toxa

Incendio en el campo de golf de A Toxa

Imagen: Faro / Edición: Eli Regueira

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Incendio en el campo de golf de A Toxa

Imagen: Faro / Edición: Eli Regueira

Arousa
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Pasadas las siete de la tarde se declaró un incendio forestal en el terreno de juego del Real Club de Golf La Toja, en la isla grovense de A Toxa. A estas horas los equipos de emergencias se emplean a fondo para tratar de contener las llamas y evitar que, con ayuda del intenso viento que sopla esta tarde, puedan extenderse al Monte Central de la isla, ya que de ser así podría tener consecuencias devastadoras. Más información

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