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El trimarán francés recuperado en A Illa

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Imagen: Faro / Edición: Eli Regueira

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El trimarán francés recuperado en A Illa

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Arousa
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Casi cuatro años después de sufrir la voracidad de una tempestad en la Costa da Morte, el trimarán francés «Dupon Duran II» ha regresado al mar. Lo ha hecho esta mañana en las dependencias del Varadoiro de O Xufre, en A Illa de Arousa, donde ha estado recuperándose todo este tiempo de los graves daños que sufrió en dos jornadas infernales del mes de noviembre de 2022. El «Dupon Durán II» no es un barco cualquiera, sino que está reconocido como embarcación de interés patrimonial en Francia, un reconocimento que ha sido clave para que su recuperación en el Varadoiro de O Xufre fuese seguida prácticamente en tiempo real. El trimarán volverá a competir y a lucir su estilizada figura en las regatas transoceánicas que se celebran en el país galo gracias a los cuidados que recibió en el pequeño municipio arousano. Más información

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