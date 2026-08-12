Pedro Mina

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Éxito de participación en la escuela de remo municipal de Vilagarcía, dirigida por el Club de Remo Vilaxoán

La escuela de remo municipal de Vilagarcía, dirigida por el Club de Remo Vilaxoán, se ha convertido este verano en un éxito de participación. Más de 50 iniciantes en esta disciplina se reúnen cada mañana en la playa de O Preguntoiro para compartir entrenamientos y experiencias bajo la supervisión de técnicos de la entidad. Más información