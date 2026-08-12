Manuel Méndez

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El barco Gran Cornorán Jet promueve una ruta para observar el eclipse en medio de la ría de Arousa

El barco Gran Cornorán Jet, con base en O Grove y perteneciente a la naviera Cruceros do Ulla Turimares, que organiza con frecuencia visitas a Sálvora para ofrecer sesiones starlight, promueve esta vez una ruta para observar el eclipse en medio de la ría de Arousa. Incluye reparto de gafas de sol y guías especializados a bordo, además de un dj para animar la tarde y aperitivo a base de mejillones y vino.