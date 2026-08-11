Pedro Mina

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Solo, sin escalas y en un barco de once metros: así será la vuelta al mundo del australiano Matthew Wright desde A Illa de Arousa

A Illa será el punto de partida, el próximo día 30, de una aventura que muy pocos se imaginaban que podría arrancar en el pequeño municipio arousano. Un australiano, el médico Matthew Wright, de 56 años de edad, ha elegido el municipio como lugar de salida y llegada para la circunnavegación a vela alrededor del mundo. Esa navegación será en solitario, sin escalas de ningún tipo y a bordo de un velero, el «Agitator» de tan solo once metros de eslora. Más información