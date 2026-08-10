Pedro Mina

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El Festaclown tomará las calles de Vilagarcía con circo e inclusión

Vilagarcía volverá a convertirse durante seis días en una gran pista de circo al aire libre. El Festaclown regresará del 17 al 22 de agosto con 21 espectáculos gratuitos que llevarán la risa, la magia, los malabares y las acrobacias a calles, parques y plazas. La duodécima edición reforzará su dimensión internacional sin renunciar a la creación gallega ni a su vertiente social. Más información