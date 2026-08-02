Pedro Mina / Manuel Méndez

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El Desembarco Vikingo de Catoira reunió a unas 20.000 personas a los pies de las Torres de Oeste

Tres drakkar formaron el ataque de los bárbaros guerreros del norte.

Entre la multitud una buena cantidad de ciudadanos extranjeros disfrutaba de etsa fiesta de Interés Turístico Internacional a orillas del Ulla en una jornada agradable en cuanto a temperatura, ya que no hacía el bochorno de otros años.

La bajamar y el fango deshicieron un tanto el evento obligando a la flota invasora a modificar sus planes de desembarco sobre la marcha.

Finalmente las tripulaciones de las tres naves pusieron pie a tierra por la cara sur de las Torres, dejando plantados a los que esperaban su llegada en la parte norte del recinto fortificado.