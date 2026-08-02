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El Capítulo Serenísimo volvió a convertirse en el acto más noble y solemne de la 74ª Festa do Albariño
La ceremonia, presidida por Alfonso Rueda ante la ausencia de Alberto Núñez Feijóo por la crisis de Ceuta, incorporó como Donas e Cabaleiros al cirujano Diego González Rivas; Marian Mouriño, presidenta del Celta; María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas; Yao Jing, embajador de China en España; y David Castro, alcalde de Ribadumia.