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Unas novecientas personas asistieron al Xantar Vikingo en Catoira
Bajo un sol de justicia, pero a la sombra del puente interprovincial que une Catoira con Rianxo, recibiendo por momentos la fresca brisa procedente del río Ulla, alrededor de 900 bárbaros calentaron motores para el gran Desembarco Vikingo que se celebra mañana. Lo hicieron en el tradicional Xantar Vikingo, que cada verano que pasa cobra mayor protagonismo en el marco de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional Más información
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