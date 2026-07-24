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Las nutrias se dejan ver en Vilagarcía, Vilanova y O Grove

Las nutrias se dejan ver en Vilagarcía, Vilanova y O Grove

Noé Parga

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Las nutrias se dejan ver en Vilagarcía, Vilanova y O Grove

Noé Parga

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Las nutrias se han convertido en las inesperadas protagonistas de la jornada, dada la notable actividad que han registrado durante el día tanto en O Grove como en Vilanova y Vilagarcía de Arousa, en este último caso acaparando el protagonismo que el pasado martes tuvo un delfín común, delfín común oceánico o delfín de aletas cortas (Delphinus delphis) que fue rescatado por los bañistas cuando trataba insistentemente de varar en la playa de A Concha-Compostela. Más información

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