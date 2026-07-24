Pedro Mina

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La Festa da Navalla dio el pistoletazo de salida

A Illa dio hoy el pistoletazo de salida a su ya tradicional sucesión de fiestas gastronómicas de verano con un tributo a la navaja a cargo de una legión de voluntarios del Club Piragüismo Illa de Arousa y una reserva de mil kilos del producto estrella. Mantienen los precios del año pasado, de tal manera que la ración sale a 14,50 euros y por 4,50 euros ya se puede disfrutar de la empanada de atún y todo ello con vistas al mar. Un plan que se podrá vivir hasta el domingo y contribuyendo además a una noble causa.