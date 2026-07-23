Pedro Mina

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Rueda de prensa José Ramón Abal, concejal de Cambados Pode, tras su salida del gobierno local

El concejal de Pode, José Ramón Abal Varela, tilda de «puñalada por la espalda» su expulsión del cuatripartito de Cambados y lo tribuye únicamente a su negativa a la subida del IBI: «No hice nada malo, trabajé por los vecinos y cumplí el pacto de gobierno». Asegura que por ello fue víctima de una campaña de «acoso y derribo político» por parte de sus ya exsocios de PSOE, BNG y Somos. Ahora seguirá en la oposición y anuncia que no apoyará ninguna de las propuestas de este gobierno en minoría. En cuanto a una posible moción de censura con el PP, por ahora, ni abre ni cierra puertas.