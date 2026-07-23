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Cambados ofreció una nueva sesión de intervención asistida para menores con animales de la asociación Cocan

Cambados ofreció una nueva sesión de intervención asistida para menores con animales de la asociación Cocan

Pedro Mina

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Cambados ofreció una nueva sesión de intervención asistida para menores con animales de la asociación Cocan

Pedro Mina

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Cambados ofreció una nueva sesión de intervención asistida para menores con animales mediante la firma especializada Cocan. Se trata de un programa multidisciplinar con actividades adaptadas a las necesidades de cada grupo y enfocadas a favorecer el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y comunicativas de los participantes, entre otras cuestiones, explica la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez. Aún quedan 11 sesiones y hay una plaza libre para esta actividad gratuita. Más información

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