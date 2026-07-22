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Las familias del CEIP A Lomba salen a la calle

Las familias del CEIP A Lomba salen a la calle

Imagen: Diego Doval / Edición: Eli Regueira

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Las familias del CEIP A Lomba salen a la calle

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La comunidad educativa del CEIP A Lomba volvió a alzar la voz para exigir a la Consellería de Educación que dé marcha atrás en la supresión de profesorado y garantice los recursos necesarios para atender al elevado número de escolares con necesidades educativas. Familias, docentes y representantes de otras asociaciones participaron en una concentración convocada por la ANPA A Xunqueira, cuyo portavoz, Antón Campos, fue el encargado de leer un manifiesto especialmente crítico con la planificación realizada por la Xunta para el próximo curso. Más información

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