Pedro Mina

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La conselleira de Medio Ambiente y el alcalde de Vilagarcía visitaron las obras de saneamiento de la zona del río de O Con

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, visitaron las obras de saneamiento del centro urbano en la zona del río de O Con, que es la parte más delicada del proyecto y la que resta por ejecutar. De hecho, las autoridades prevén terminar todo en octubre y destacaron también la millonaria inversión para ampliar la EDAR, cuyo proyecto está en redacción, además de anunciar una colaboración para dotar a la explanada de Fexdega con una zona ajardinada y árboles para dar sombra cuando se recupere el aparcamiento. Más información