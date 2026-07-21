Noé Parga

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La escasez de pulpo y nécora en las lonjas se traslada a las plazas

La campaña del pulpo está funcionando peor de lo previsto, y la temporada de la nécora resulta tan floja como se esperaba, en sintonía con lo ocurrido en los últimos años. Esa escasez de mercancía en las lonjas, en gran parte debido a la presión ejercida por los piratas de las rías, se traslada a las plazas de abastos, donde hay poco producto a la venta, de ahí que esté más caro. Más información