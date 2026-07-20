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Consellos para a eclipse solar

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Imagen: Noe Parga / Edición: Eli Regueira

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Consellos para a eclipse solar

Imagen: Noe Parga / Edición: Eli Regueira

Villagarcía
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Muchas personas acuden estos días a Juan Ramos tanto por su profesión como óptico optometrista como por su pasión por la astronomía. Y es que la cercanía del eclipse solar del 12 de agosto obliga, por una parte, a hacerse con unas gafas homologadas que permitan la observación del fenómeno con seguridad para los ojos; pero también a buscar consejos sobre los mejores lugares para disfrutar del momento.

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