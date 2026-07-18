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El ecoturismo también atrae a visitantes extranjeros: un paseo sobre la riqueza de la ría de Arousa

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El ecoturismo también atrae a visitantes extranjeros: un paseo sobre la riqueza de la ría de Arousa

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Singladura en el aula flotante de naturaleza «Chasula». A bordo viajan turistas alemanes que, de la mano de Isidro Mariño, el patrón del barco, y la empresa Arenaria Coordinación, representada por María Calvo, pudieron familiarizarse con la riqueza de la ría de Arousa y zambullirse en aguas de la isla de Rúa. Es una de las propuestas de ecoturismo que triunfan en la ría y atraen tanto turismo nacional como extranjero.

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