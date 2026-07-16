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Ambulacia Xa!!!

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Imagen: Iñaki Abella / Edición: Eli Regueira

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Ambulacia Xa!!!

Imagen: Iñaki Abella / Edición: Eli Regueira

Villagarcía
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La negativa de Sanidade a devolver al Hospital de O Salnés la ambulancia medicalizada ha provocado un importante malestar en toda la comarca, malestar que se escenificó ayer en una plaza de Galicia de Vilagarcía llena y en la que se escuchó un grito unánime, el de «Ambulancia xa!». La convocatoria no fue política, aunque estaban representantes de todos los grupos y de toda la comarca, a excepción del PP, sino que fueron los comerciantes de Vilagarcía, a través de la asociación Zona Aberta, los que dieron el paso necesario. Junto a ellos también estaban el personal del 061 y otros colectivos que se consideran afectados por la decisión de la Fundación 061 de remitir la ambulancia medicalizada con sede en el centro de Ande a Sanxenxo durante el verano, dejando desprotegida el resto de la comarca.

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