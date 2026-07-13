Imagen: Iñaki Abella / Edición: Eli Regueira

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El turismo de camping en O Salnés alcanza cifras récord

El Camping Salinas acaba de cumplir 36 años y dispone de capacidad para 288 personas distribuidas entre 72 parcelas, además de un bungalow y amplios espacios para caravanas y autocaravanas. «Desde la pandemia el turismo de camping experimentó un auge muy importante», asegura Millán, que también destaca el impacto económico de una actividad que genera empleo directo e indirecto durante toda la temporada. Sin ir más lejos, en su establecimiento son cerca de 15 personas las que allí trabajan en la temporada alta.