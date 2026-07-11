Manuel Méndez

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Verano azul en O Grove

Surf, piragüismo, paddle-surf, badminton, volei, fútbol, balonmano… Son solo algunos de los deportes que practican los niños asistentes al campamento que cada verano organiza el Concello de O Grove. Se trata de 236 vecinos y visitantes de entre 7 y 14 años que este mes están al cuidado de monitores especializados entre las 10.00 y la 13.45 horas. En agosto serán 220 los asistentes. A mayores, la ludoteca para niños de 3 a 8 años reúne a 121 jóvenes que participan también en todo tipo de actividades a lo largo y ancho del municipio.