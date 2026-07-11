Manuel Méndez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Gardacostas intensifica el control de los piratas, que mantienen miles de nasas y redes caladas en las rías gallegas

FARO DE VIGO pasa un día con Gardacostas custodiando las rías a bordo de la patrullera «Mar de Galicia» y su lancha auxiliar. A pesar de la incesante vigilancia, los furtivos mantienen la presión con miles de nasas y redes caladas en las rías. Su esquilmación a manos de los piratas es incesante, en la actualidad con un castigo extremo para el pulpo y la nécora. En el primer semestre del año Gardacostas interceptó en Galicia más de 17 toneladas de producto ilegal y decomisó 16.173 útiles o aparejos, incluida una batea, un vehículo y tres embarcaciones. El departamento adscrito a la Consellería do Mar lucha a diario contra los pescadores profesionales que actúan de manera clandestina, pero ellos siguen empeñados en desafiar las normas incumpliendo periodos de veda, largando aparejos sin identificar, llevan a puerto ejemplares que no dan la talla o sobrepasando los topes diarios de captura establecidos. Los piratas que atentan contra las diferentes especies no solo acaban con ellas, sino que ponen en riesgo la salud de los consumidores y arruinan económicamente a los integrantes del sector que sí cumplen las normas. Más información