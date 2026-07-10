Iñaki Abella

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La plantilla de McDonald´s se concentra para expresar su malestar

El caso que consideran más grave es la ampliación de la jornada en el turno de noche, con salidas que llegarían hasta las 4.30 horas. La plantilla, integrada por unas treinta personas, sostiene que estos cambios convierten la conciliación laboral y familiar en una «misión imposible», especialmente al no haberse reforzado el personal para afrontar el incremento de trabajo propio de estas fechas. Más información