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Manos extranjeras para limpiar la playa de As Sinas

Manos extranjeras para limpiar la playa de As Sinas

Imagen: Iñaki Abella / Edición: Eli Regueira

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Manos extranjeras para limpiar la playa de As Sinas

Imagen: Iñaki Abella / Edición: Eli Regueira

Vilanova
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Son trece jóvenes, de procedencias tan dispares como Extremadura, República Checa o Hungría, pero con un objetivo común, el de ayudar a retirar basura de las playas de Vilanova. Los jóvenes comenzaron esta semana con esa tarea a través de «Marexada», una propuesta de la Xunta centrada en actividades medioambientales que se está desarrollando en el Campamento de As Sinas. Más información

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