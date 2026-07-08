Iñaki Abella

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Vilagarcía refuerza su vínculo con el futuro de la vela con la escuela municipal

Un total de 80 alumnos integran la participación en la escuela municipal de vela puesta en marcha entre el Concello de Vilagarcía y la Federación Galega. A lo largo de dos turnos, cada uno de una semana, los matriculados se inician en los conceptos básicos de la navegación con la ría de Arousa como escenario de pruebas. Tal es la demanda existente al respecto de la participación en esta actividad que en 24 horas se agotaron las 80 plazas disponibles para esta edición.