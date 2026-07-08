Imagen: Iñaki Abella / Edición: Eli Regueira

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Cáritas Arousa alcanza máximos históricos

Cáritas Interparroquial de Arousa cerró 2025 con una memoria que retrata una realidad social cada vez más exigente en la comarca. La entidad presentó su balance anual en las instalaciones de Vilagarcía, con la presencia de la directora, Mar Viqueira; la coordinadora, Milagros Hermida; y el consiliario, David Álvarez. Los datos confirman un aumento de las necesidades, pero también la capacidad de respuesta de una organización que insiste en mirar más allá de las cifras. Más información